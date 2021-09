"Estava lá em cima, a ver as decorações todas, tudo azulinho..."

António Morgado e Gonçalo Tavares terminaram contrarrelógio para juniores dos Europeus de ciclismo de estrada nos 18.º e 19.º lugares, respetivamente.

Os portugueses António Morgado e Gonçalo Tavares terminaram esta quarta-feira a prova de contrarrelógio para juniores dos Europeus de ciclismo de estrada no 18.º e 19.º lugares, respetivamente.

Na cidade italiana de Trento, António Morgado, recente vencedor da Volta a Portugal de juniores, concluiu os 22,4 quilómetros do exercício individual em 28.02 minutos, enquanto Gonçalo Tavares gastou 28.13.

"Iniciei a prova a gerir as forças, pensando que a parte final poderia fazer-se mais dura. No fim, senti que poderia ter abusado um pouco mais no início, porque a parte final revelou-se rápida, sem necessidade de aplicar muita potência. Sabia que não seria fácil ficar no "top 25", mas dei o meu melhor e estou satisfeito com isso e com o resultado", afirmou António Morgado.

Igualmente citado pela Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC), Gonçalo Tavares também assumiu a satisfação com o resultado, fruto de todo o seu empenho na prova: "A melhor imagem que eu tenho foi quando me chamaram para rampa. Estava lá em cima, a ver as decorações todas a dizer Trentino'2021, tudo azulinho do Campeonato da Europa, estava mesmo bonito. Fez-me sentir mesmo especial. Depois, durante a prova, dei tudo o que tinha. Cheguei ao fim sem nada a mais. Por isso, estou muito contente".

Os dois juniores de primeiro ano estrearam a participação lusa na competição, com o 18.º e 19.º lugares, entre os 52 participantes, respetivamente a 1.35 e 1.46 minutos do belga Alec Segaert.

O vencedor concluiu o "crono" em 26.27 minutos, batendo por cinco segundos o compatriota Cian Uijtdebroeks, segundo classificado, e o francês Eddy le Huitouze, terceiro, a 40 segundos.

A seleção portuguesa volta a competir na quinta-feira, nos contrarrelógios de sub-23, com Fábio Fernandes, e de elites, com João Almeida e Rafael Reis, nos Europeus que decorrem até domingo.