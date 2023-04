"Estava a pensar fazer a minha despedida esta época, mas a suspensão marcou-me"

José Santos, diretor da RP-Boavista, falou sobre o castigo que levou a equipa ficar um mês sem competir.

"Estava a pensar fazer a minha despedida esta época, mas já tenho algumas dúvidas, porque esta situação marcou-me um bocadinho. Ainda vou pensar mais maduramente", relatou a O JOGO José Santos.

Na equipa há 38 anos, 50 no ciclismo, o diretor desportivo da RP-Boavista faz 70 em setembro. Estamos a falar, portanto, de um homem que dedicou uma imensa parte da vida ao ciclismo e, depois de um mês sem competir, por castigo da União Ciclista Internacional - a situação a que Santos se referia - , a RP-Boavista voltou à estrada, na primeira etapa da 11.ª edição do Grande Prémio O JOGO. "Foi resultante de casos de doping de alguns ciclistas, mas aos quais a equipa é alheia. No entanto, devido aos regulamentos, estivemos um mês impedidos de correr", explicou o mais veterano dos treinadores do pelotão luso. "Estou há 38 anos, passaram por mim cerca de 350 ciclistas e tive quatro que acusaram positivo. Para mim bastava haver um para já ser mau. Lamento profundamente não terem correspondido à confiança que depositei neles", disse um desolado, José Santos.

"Agora já toda a gente acordou para a situação. Acordaram as equipas, acordaram os ciclistas, acordou a Federação, acordou a ADOP... Acredito que, a partir deste ano, haja uma maior segurança para todos os intervenientes da modalidade, por força de uma ação conjunta principalmente destes órgãos que eu referi", anteviu.