"Espero que Bernal possa voltar a ser o mesmo, mas não sei avaliar se o vai conseguir"

Ivo Oliveira, gaiense de 25 anos, tem uma bela coleção de títulos na pista e de lesões graves na estrada. No Algarve fez na quarta-feira o oitavo dia de corrida desde que um fémur partido o afastou da Volta a França.

Ivo Oliveira foi 39.º na primeira etapa da Volta ao Algarve e ainda ajudou o colega Brandon McNulty a recolar ao pelotão após uma queda, revelando estar no bom caminho depois de uma fratura do fémur, no Critério do Dauphiné de junho do ano passado, o ter afastado oito meses da competição. Foi a segunda lesão grave do gaiense de 25 anos, que na pista já foi campeão da Europa e vice-campeão mundial de perseguição.

"O regresso foi um bocado complicado. Tinha falta de ritmo. Preciso de muitos meses para sentir aquela competitividade...", disse a O JOGO o corredor da UAE Emirates, que ontem cumpriu o oitavo dia de corrida da época. "Voltei a treinar em setembro, quase outubro. Fiz muita fisioterapia, foram sete meses. Estive três meses sem andar de bicicleta, foi muito ginásio, para fortalecimento", recordou, admitindo que de início tinha mais força numa perna: "É verdade. Agora sinto que já consigo dar 50% em cada perna. Há diferença de mobilidade, mas na bicicleta já estou equivalente, só falta ritmo. Felizmente agora temos aparelhos que nos avaliam, permitem perceber onde vamos ganhando ou perdendo".

Ivo estava convocado para a Volta a França quando caiu, mas falhar essa estreia não foi o maior sofrimento: "Ficar fora da estrada tanto tempo foi o pior. É uma lesão que deixa sequelas nos primeiros anos, temos de ir avaliando o progresso. Faço muito trabalho de reforço e o músculo ainda não está a 100%, tem um centímetro de diferença".

Recuperado da segunda lesão grave, o gaiense avalia com precaução o futuro de Egan Bernal, que deu ontem as primeiras pedaladas numa bicicleta estática. "Eu tive uma lesão apenas no fémur e foram oito meses de paragem. Ele teve mais as vértebras fraturadas e foi operado à coluna. Num ano não o veremos a correr. Não será um ano fácil para ele. Espero que volte, e que possa voltar a ser o mesmo, não sei avaliar se o vai conseguir", explicou.

Com Pogacar e Almeida na Vuelta

Tadej Pogacar e João Almeida iniciam domingo o UAE Tour, primeira prova World Tour da época e um "objetivo-chave da equipa", diz o diretor-desportivo Joxean Matxin. O esloveno será o líder, "mas o plantel adapta-se a qualquer situação e temos mais cartas", alertou o técnico, sabendo que Pogacar esteve a recuperar de covid-19 e que terá Almeida como opção. Este apostará depois no Giro e Pogacar no Tour, tendo um reencontro aprazado para a Vuelta, onde estará Ivo Oliveira. "Nesta fase faço corridas de uma semana e o objetivo é ir à Volta a Espanha com eles. Quero ajudá-los e espero que o João ganhe já no Giro", disse-nos o gaiense.