Eslováquia já tem sucessor de Peter Sagan

Crónico campeão nos Nacionais da Eslováquia, corredor da TotalEnergies foi batido na meta pela nova esperança do país, Matus Stocek

Peter Sagan abordava os Nacionais na Eslováquia com a ambição de se despedir em grande da sua carreira como ciclista de estrada, ele que em 2024 rumará ao BTT para tentar o apuramento para os Jogos Olímpicos de Paris. A decisão foi ao sprint e o corredor de 33 anos acabou batido na meta pela nova esperança do país, o jovem Matus Stocek.

Sagan, oito vezes campeão nacional, tem dividido com o irmão Juraj (4) as conquistas, até porque durante três anos seguidos Peter usou a camisola de campeão do mundo e abriu a porta ao familiar para este dominar no país. A força de Stocek é inegável, pois, além de bater ao sprint o homem da TotalEnergies já se sagrara campeão nacional de contrarrelógio.

Com 24 anos, está na ATT Investments até final do ano, mas deverá assinar um contrato com uma equipa de World Tour de modo a ser um trunfo nas clássicas, justamente onde Sagan se notabilizou, conquistando dois monumentos: a Volta a Flandres e a Paris-Roubaix.