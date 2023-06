Escândalo no Uzbequistão: federação inventa corridas para ganhar pontos

A Union Cycliste Internationale apagou os resultados nacionais do Uzbequistão após ter sido descoberto que a respetiva federação de ciclismo inventou corridas e resultados para somar mais pontos e qualificar-se para os Mundiais e os Jogos Olímpicos.

O ciclismo foi apanhado de surpresa com a notícia de que a Union Cycliste Internationale (UCI) foi obrigada a apagar os resultados nacionais do Uzbequistão, após ter sido descoberto que a respetiva federação inventou corridas e resultados para somar mais pontos e conseguir uma vaga nos Mundiais e nos Jogos Olímpicos.

"As corridas foram um pouco estranhas. Suspeita-se que o vencedor do primeiro contrarrelógio [Ulugbek Saidov] tenha vencido numa mota. Ele nunca tinha ficado entre os 17 primeiros em nenhuma corrida. E sempre carregou os seus dados no Strava [aplicação para controlar tempos] todos os dias e nesse dia não carregou nada. O facto de o campeonato ter sido inventado já era conhecido há quase um mês. Havia várias provas e no dia de descanso [12 de maio] registaram a corrida de estrada, mas não era verdade. Toda a gente estava no hotel. Descobriu-se que tinham inventado tudo. Alguém deve ter-se queixado à UCI", explicou Edgar Nieto, ciclista da equipa Matrix Powertag.

Nieto revelou ainda que este não é a única polémica a que assistiu no Uzbequistão, contando que os ciclistas estrangeiros costumam ser alvo de desvantagens inesperadas em relação aos corredores nacionais.

"Inventar uma corrida... não faz sentido, porque o Uzbequistão faz os campeonatos nacionais normais. Inventaram-na e todos os estrangeiros estavam lá. Mas também já houve polémica porque as equipas estrangeiras receberam um e-mail para fazerem o contrarrelógio "descalços". E quando chegaram lá, disseram-lhes que tinham de o fazer com tudo. Só os habitantes locais ou aqueles que viviam perto e que podiam ir de carro é que tinham tudo o que precisavam. Quanto à questão da classificação, a UCI apenas retirou os pontos, mas, para já, parece que não há mais sanções", completou.