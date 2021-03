Época nacional de ciclismo de estrada já tem data de arranque

Parados desde o ano passado, os ciclistas portugueses já sabem quando voltam a competir.

O pelotão profissional de ciclismo vai voltar a competir na estrada no dia 11 de abril, com a Prova de Abertura, entre Aveiro e Anadia, após vários meses de paragem, anunciou esta quinta-feira a Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC).

Parados desde o ano passado, os ciclistas portugueses vão encontrar nesta prova da Taça de Portugal a oportunidade para voltarem a competir, depois de meses e meses apenas a treinar.

A FPC revelou esta quinta-feira que a prova terá "participação exclusiva das equipas continentais" e terá 172 quilómetros de extensão, de Aveiro a Anadia, com traçado "maioritariamente plano" e apenas uma subida categorizada, em Talhadas.

Um dia antes, o ciclismo competitivo regressa com as formações de clube, maioritariamente de corredores sub-23, com o Circuito CAR Anadia, em Sangalhos, com seis voltas a um circuito de 17 quilómetros, perfazendo um total de 129 quilómetros.

A Taça de Portugal inclui mais duas corridas, a Clássica Aldeias do Xisto, agendada para 25 de abril, e a Volta a Albergaria, a 30 de maio.

Segundo o calendário atualizado pela União Ciclista Internacional (UCI) em 18 de março, que não engloba toda a agenda nacional mas apenas as provas categorizadas em escalão mundial, a Clássica da Arrábida surge no dia 2 de maio, seguindo-se a Volta ao Algarve, prova do escalão 2.Pro, de 5 a 9 de maio.

Segue-se a Volta ao Alentejo (2.2), que em janeiro tinha sido adiada para o segundo semestre do ano e agora surge de 23 a 27 de junho, três meses depois das datas previstas, de 17 a 21 de março.

De 16 a 18 de julho está marcado o Grande Prémio Torres Vedras - Troféu Joaquim Agostinho, de categoria 2.2, com a 82.ª Volta a Portugal (2.1) marcada para as datas que a Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC) tinha apontado em dezembro de 2020: de 04 a 15 de agosto.

Em 23 de fevereiro, a FPC anunciava a data de 10 de abril como a de retoma da competição profissional, com o novo calendário "numa fase mais adiantada de renovação", mesmo que ainda pendente de acordos com parceiros, além da reorganização dos calendários amadores.