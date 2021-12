A próxima época prevê 10 clássicas e oito corridas por etapas, totalizando 59 dias de competição acrescidos dos circuitos. Várias provas vão aumentar a sua duração. Europeu sub-23 será novidade absoluta

A próxima época do ciclismo de estrada vai arrancar a 13 de fevereiro, com a tradicional Prova de Abertura, em Aveiro, a anteceder uma Volta ao Algarve repleta de grandes equipas. Será o regresso à normalidade, depois de um ano em que a pandemia comprimiu o calendário em cinco meses.

De saudar ainda o crescimento dos dias de competição, com mais clássicas e algumas corridas por etapas, como o Grande Prémio O JOGO e o GP Douro Internacional, a aumentarem a sua duração.

Caso se confirmem as indicações que todos os organizadores deram à Federação Portuguesa de Ciclismo, a temporada terá 59 dias de competição, repartidos por 10 clássicas, oito provas por etapas e dois dias dos Nacionais de Estrada, faltando somar a isso quatro circuitos de final de época e o Festival de Pista de Tavira.

Algarve, Arrábida, Alentejo, Torres Vedras e Volta a Portugal continuarão a ser as provas do calendário internacional, com a corrida que homenageia Joaquim Agostinho a iniciar-se no último dia de junho e a recuperar os quatro dias de duração, os mesmos previstos para o GP O JOGO, enquanto o Douro Internacional tenciona crescer para sete. As provas da Global Media irão aumentar de novo a sua importância no calendário, repetindo o GP Jornal de Notícias o encerramento de época - a estreia deste ano foi um êxito completo -, com uma semana de corrida entre agosto e setembro.

Refira-se ainda a novidade absoluta que será o mês de julho, com o Europeu de Sub-23 na Anadia, enquanto o pelotão nacional terá três clássicas como ponto final na preparação para a Volta a Portugal.