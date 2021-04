Enric Mas assume liderança da Volta à Comunidade Valenciana, Nelson Oliveira é sexto

Redação com Lusa

O espanhol Enric Mas (Movistar) venceu esta sexta-feira a terceira etapa da Volta à Comunidade Valenciana em bicicleta, assumindo a liderança da geral após um grande trabalho do colega de equipa português Nelson Oliveira, sétimo.

Mas conseguiu a primeira vitória na Movistar ao chegar isolado, ao cabo de 4:11.47 horas, ao Alto de la Reina, após 165 quilómetros saídos de Torrent, batendo os franceses Victor Lafay (Cofidis), segundo, a dois segundos, e Élie Gesbert (Arkéa Samsic), terceiro, a oito.

A dupla da Movistar, formada por Mas e Oliveira, decidiu a tirada, com o português a atacar, já perto do fim, para lançar o companheiro para a vitória, distanciando-o do suíço Stefan Küng (Groupama-FDJ), principal ameaça.

O espanhol não ganhava, nem liderava, uma corrida desde 2019, na Volta a Guangxi, ainda como ciclista da Deceuninck-QuickStep, ainda que tenha, em 2020, vencido já pelos espanhóis a classificação da juventude da Volta a Espanha, que concluiu no quinto posto geral.

No fim de contas, Nelson Oliveira foi sétimo, a 35 segundos, e Küng nono, a 38, deixando Mas em boas condições para se defender no contrarrelógio de sábado, em que o português e o suíço são especialistas.

A quarta e penúltima etapa é um exercício individual de 14,3 quilómetros, entre Xilxes e Playa Almenara, na qual o suíço é o principal favorito, enquanto campeão europeu da especialidade, mas o luso poderá ter uma palavra a dizer, atacando o pódio da geral.

Para já, é sexto, a 46 segundos do novo camisola amarela, que tem oito segundos de vantagem para Lafay e 17 para Gesbert, com Küng em sétimo, a 51 segundos do líder (e a cinco de Oliveira).

O português André Carvalho (Cofidis) abandonou a prova.