Egan Bernal volta a pedalar na estrada dois meses após fraturar o corpo

Redação com Lusa

Corredor natural da Colômbia havia ficado arredado dos pedais na sequência de um violento embate, a alta velocidade, contra um autocarro enquanto treinava com colegas

O ciclista colombiano Egan Bernal (INEOS) voltou, este domingo, a pedalar na estrada, dois meses depois de ter sofrido um acidente grave em Bogotá, que originou cerca de 20 fraturas no corpo.

"O dia mais feliz da minha vida. Depois de dois meses e 20 ossos partidos, aqui estou, e com "ganas" de mais. Vemo-nos na estrada, "muchachos"", escreveu o ciclista, nas redes sociais.

Um vídeo publicado por outro corredor, Camilo Castiblanco, mostra Bernal, vencedor da Volta a França em 2019 e da Volta a Itália em 2021, a pedalar junto a outros ciclistas, num sinal positivo da recuperação após ter voltado à bicicleta estática em fevereiro.

Em 24 de janeiro, o colombiano de 25 anos colidiu, a alta velocidade, com um autocarro enquanto treinava com outros colegas da equipa INEOS no Norte de Cundinamarca, nos arredores de Bogotá, sofrendo múltiplas fraturas, além da perfuração dos pulmões, o que obrigou a várias intervenções cirúrgicas.

"Quase 20 ossos partidos... 11 costelas. Fémur. Rótula. T5-T6 [vértebras]. Odontoides. Metacarpo. Um polegar. Perdi um dente. Perfuração de ambos os pulmões", tinha detalhado o corredor de 25 anos, numa publicação na rede social Instagram, após o embate.