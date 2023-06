Egan Bernal volta a disputar o Tour, após o acidente: "Temos de desfrutar das segundas oportunidades"

Bernal regressa e marca encontro com Vingegaard e Pogacar.

Egan Bernal, campeão em 2019, vai regressar à Volta a França após dois anos de ausência, confirmou esta segunda-feira a INEOS, com o ciclista colombiano a confessar-se entusiasmado por voltar à corrida depois do grave acidente que sofreu.

"Regressar ao Tour sempre foi um grande objetivo para mim. Estou tão entusiasmado por viver cada quilómetro desta corrida outra vez", assumiu o vencedor da edição de 2019 da Grande Boucle, citado em comunicado da equipa britânica.

Vencedor também do Giro'2021, Bernal, de 26 anos, viu a sua promissora carreira interrompida por um gravíssimo acidente em janeiro de 2022: colidiu a alta velocidade com um autocarro enquanto treinava com outros colegas de equipa no norte de Cundinamarca, nos arredores de Bogotá, sofrendo múltiplas fraturas, além de perfuração dos pulmões, o que obrigou a várias intervenções cirúrgicas.

"Certamente muita gente acompanhou aquilo que me aconteceu desde o meu acidente em janeiro do ano passado e a jornada que enfrentei para superar o maior teste da minha vida. Fazer parte da equipa para este Tour dá-me confiança de que estou no caminho certo para regressar ao meu melhor", salientou o colombiano.

Para Bernal, o regresso à Grande Boucle é uma oportunidade para demonstrar gratidão e compromisso para com a equipa que sempre o apoiou, mas também em relação a "cada pessoa" que o ajudou no processo de recuperação, nomeadamente o pessoal médico que o acompanhou no hospital, família, amigos e colegas.

"Acima de tudo, quero aproveitar esta oportunidade para inspirar as pessoas e mostrar-lhes que, mesmo quando tudo parece perdido, podemos confiar em Deus. Sejam fortes, porque a vida só acontece uma vez e temos de desfrutar das segundas oportunidades que nos são dadas", concluiu.

O colombiano, que ficou com "quase 20 ossos partidos", segundo o próprio, deu sinais de que estaria de regresso à boa forma no Critério do Dauphiné, ao terminar no 12.º lugar, depois de já ter sido oitavo na Volta à Romandia e na Volta à Hungria.

Bernal será acompanhado pelo compatriota Daniel Martínez, vencedor da Volta ao Algarve deste ano, pelos britânicos Tom Pidcock, uma das estrelas do pelotão, e Ben Turner, pelos espanhóis Jonathan Castroviejo, Omar Fraile e Carlos Rodríguez, e pelo polaco Michal Kwiatkowski, campeão mundial de fundo em 2014.

O regresso de Bernal marcará também o primeiro frente a frente dos últimos três vencedores na "Grande Boucle", já que também hoje a Jumbo-Visma, do campeão em título Jonas Vingegaard, e a UAE Emirates, de Tadej Pogacar, o vencedor de 2020 e 2021, confirmaram a presença dos dois principais candidatos ao triunfo final na prova que arranca no sábado, em Bilbau, em Espanha, e termina em 23 de julho, em Paris.

O dinamarquês, "vice" em 2021", será "escoltado" pelo inevitável Wout van Aert, o grande protagonista da passada edição - conquistou a camisola verde, com recorde de pontos, três etapas e o prémio de "supercombativo", e desempenhou um papel fundamental na vitória de Vingegaard -, e pelos também belgas Tiesj Benoot e Nathan Van Hooydonck.

A Jumbo-Visma voltará a confiar no supergregário Sepp Kuss, o norte-americano que ajudou o esloveno Primoz Roglic a vencer o Giro2023, no francês Christophe Laporte e nos neerlandeses Wilco Kelderman e Dylan van Baarle, recém-coroado campeão nacional de fundo.

Já a UAE Emirates entregará o trabalho em prol de Pogacar ao polaco Rafal Majka, ao dinamarquês Mikkel Bjerg, ao espanhol Marc Soler, ao austríaco Felix Grossschartner, ao italiano Matteo Trentin, e ao norueguês Vegard Stake Laengen, com o britânico Adam Yates a ser o "plano B" caso algo corra mal com o jovem esloveno de 24 anos.