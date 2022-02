Egan Bernal vai ser novamente operado à coluna

O ciclista, de 25 anos, permanece internado nos cuidados intensivos da Clínica Universidade de La Sabana, onde deu entrada em 24 de janeiro, após ter colidido com um autocarro durante um treino.

Egan Bernal vai ser submetido a uma nova cirurgia à coluna, informou na terça-feira a Clínica Universidade de La Sabana, onde o ciclista colombiano está internado há mais de uma semana após um grave acidente num treino.

"Será submetido a uma cirurgia ao nível da coluna cervical. Esta intervenção favorecerá o seu processo de reabilitação", informou, em comunicado, a unidade de saúde localizada nos arredores de Bogotá.

O ciclista, de 25 anos, permanece internado nos cuidados intensivos da Clínica Universidade de La Sabana, onde deu entrada em 24 de janeiro, após ter colidido com um autocarro durante um treino.

"Avançamos, em conjunto com o paciente, em todos os seus processos de recuperação, confiantes na sua rápida melhoria. Informaremos sobre a evolução pós-operatória do desportista no momento em que o procedimento [operação] esteja finalizado", concluiu a nota.

O vencedor do Tour'2019 e do Giro'2021 colidiu com um autocarro enquanto treinava com outros colegas de equipa ao norte de Cundinamarca, nos arredores de Bogotá, e sofreu uma fratura vertebral, fraturas no fémur e rótula direitos e um trauma torácico e uma perfuração de pulmão, além de ter partido várias costelas na queda.

Bernal, que é um dos principais nomes do pelotão, já foi submetido a duas operações na Clínica Universidade de la Sabana, para onde foi transportado após o grave acidente.

Os médicos conseguiram fixar a sua perna direita e estabilizar a fratura vertebral em duas cirurgias distintas. Bernal continua internado nos cuidados intensivos, onde outras potenciais lesões secundárias estão a ser tratadas.

Na sexta-feira, o único colombiano a vencer a Volta a França revelou ter estado "com 95% de probabilidade de ficar paraplégico e de quase perder a vida".