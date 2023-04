Egan Bernal tem razões para sorrir

Corredor da Ineos foi oitavo na etapa-rainha da Romandia, o primeiro sinal de recuperação após o grave acidente de 2022

Egan Bernal, vencedor da Volta a França de 2019 e do Giro"2021, teve hoje motivos para sorrir. Na duríssima montanha Thyon 2000, com mais de 20 km de extensão, o colombiano provou evolução de forma e foi oitavo na tirada rainha da Volta à Romandia.

A apenas 54 segundos de Adam Yates (UAE), vencedor e novo líder da prova, Bernal posicionou-se nos dez melhores do numa prova World Tour pela primeira vez desde o grave acidente que quase lhe custou a vida.

No início de 2022, pouco depois de renovar com a Ineos até 2026, o trepador embateu com um autocarro a uma velocidade de 62 km por hora, somando 20 fraturas, maioritariamente nas costelas, lesões na anca e pulmões perfurados. Saiu dos cuidados intensivos, voltou a andar mais rápido do que se esperava e ainda competiu na temporada. Sem resultados dignos de registo, o que tem levado muitos a questionarem a sua recuperação, lembrando que Froome, tetravencedor do Tour, nunca mais foi o mesmo em cima da bicicleta.

"Nem tudo é sobre números. É o carácter. Este top-10 é uma grande vitória depois de tudo o que passei", declarou no final da etapa Bernal, satisfeito e com razões para sorrir. Antes do arranque da Romandia insurgira-se com questões relativas à sua forma.

"Não sei se vou voltar ao nível antigo, mas estou contente por voltar a estar aqui. Se não ganhar mais nenhum Tour não faz mal. Já ganhei o que todos quereriam ganhar", atirou à Imprensa na segunda-feira.