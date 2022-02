Egan Bernal recebe alta hospitalar e prossegue recuperação de acidente

O ciclista colombiano Egan Bernal teve, este domingo, alta hospitalar, depois do acidente sofrido em 24 de janeiro em treino numa estrada perto de Bogotá que quase lhe custou a vida.

"Temos o prazer de informar que hoje o paciente recebeu alta, para continuar o seu processo de reabilitação na nossa instituição em regime ambulatorial", informou a clínica da universidade La Sabana.

Bernal, vencedor do Tour2019 e do Giro2021, colidiu, a alta velocidade, com um autocarro enquanto treinava com outros colegas da equipa INEOS no norte de Cundinamarca, nos arredores de Bogotá, sofrendo múltiplas fraturas, além da perfuração dos pulmões, problemas que obrigaram a várias intervenções cirúrgicas.

"Quase 20 ossos partidos... 11 costelas. Fémur. Rótula. T5-T6 [vértebras]. Odontoides. Metacarpo. Um polegar. Perdi um dente. Perfuração de ambos os pulmões", tinha enumerado o corredor de 25 anos, na quinta-feira numa publicação na rede social Instagram.

No relatório medico de hoje é indicado que Bernal está "pronto para iniciar o seu processo de reabilitação", assumindo que o atleta "não tem complicações e todas as suas lesões estão estáveis e em processo de recuperação".

A clínica também divulgou fotos do ciclista ao lado da equipa médica que o tem acompanhado desde o dia do acidente.

"Quase me matei, mas sabem uma coisa? Agradeço a Deus por me fazer passar por essa prova. Está a ser a corrida mais difícil, mas tive um grupo de excelentes pessoas ao meu redor", confessou Bernal, numa publicação nas redes sociais.