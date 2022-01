Egan Bernal está ventilado e vai receber tratamento para contusão pulmonar

Após o grave acidente sofrido na segunda-feira.

O ciclista Egan Bernal (INEOS) está ligado a um ventilador e nos próximos dias receberá tratamento para a contusão pulmonar resultante do acidente grave que sofreu na segunda-feira, informou a unidade hospitalar onde está internado.

"A Clínica Universidade de la Sabana informa que neste momento Egan Bernal encontra-se na Unidade de Cuidados Intensivos. O paciente está a receber assistência ventilatória, hemodinâmica e inotrópica", detalhou, em comunicado, a clínica situada nos arredores de Bogotá.

A nota indica que os médicos esperam poder "ir despertando pouco a pouco o paciente, para, tendo em conta todos os líquidos de que necessitou [durante as operações], dar-lhe a oportunidade de recuperar paulatinamente".

"Nos próximos dias, irá ser tratado o risco de infeção e a contusão pulmonar que sofreu, para que o paciente possa ficar mais estável", acrescenta.

O vencedor do Tour'2019 e do Giro'2021 colidiu na segunda-feira com um autocarro enquanto treinava com outros colegas de equipa ao norte de Cundinamarca, nos arredores de Bogotá, e sofreu uma fratura vertebral", fraturas no fémur e rótula direitos e "um trauma torácico e uma perfuração de pulmão", além de ter partido "várias costelas" na queda, revelou hoje a INEOS.

O ciclista de 25 anos, que é um dos principais nomes do pelotão, foi submetido a duas operações durante esta madrugada na Clínica Universidade de la Sabana, para onde foi transportado após o grave acidente.

"Os médicos conseguiram fixar a sua perna direita e estabilizar a fratura vertebral em duas cirurgias distintas durante a noite passada. Ele está agora nos cuidados intensivos, onde outras potenciais lesões secundárias estão a ser tratadas, assim como a resposta do seu corpo ao trauma", informou a formação britânica.

Na segunda-feira, a polícia local, citada pela agência EFE, explicou que o corredor colombiano chocou contra o autocarro quando este se deteve "bruscamente" para deixar sair um passageiro.

Segundo as autoridades, Bernal, "que circulava no mesmo sentido e na mesma via [do autocarro], não viu a manobra feita pelo veículo, chocando com a traseira do mesmo".