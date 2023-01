Efapel Cycling quer vitórias e defender a ética desportiva

Tendo só nove corredores de elite, a Efapel apresentou ainda uma equipa feminina, uma de formação e paralímpicos, juntando o campeão dos Jogos Surdolímpicos aos profissionais.

"Quando olho à minha carreira, descubro que o mais importante não foram as vitórias no World Tour, é um projeto pessoal como este, em que Américo Duarte e a Efapel acreditaram", disse José Azevedo, num tom de voz sentido, numa apresentação com um toque especial. À partida para o segundo ano da equipa criada pelo mais reputado dos diretores-desportivos nacionais, falou-se mais em valores do que em vitórias.

Com novas cores, mais distintivas, a Efapel Cycling vai iniciar a época com um plantel de nove corredores, devido à saída de João Benta, que decidiu interromper a carreira, tendo apresentado o jovem André Soares, campeão nos Jogos Surdolímpicos, entre os profissionais.

Américo Duarte, administrador da Efapel, recebeu uma bicicleta e foi desafiado a ser o 11.º corredor... "É um privilégio estar neste projeto simples e discretamente ambicioso. O ano que passou não foi de sucesso flagrante, mas somamos muitos pontos. Na Volta parecia que havia bicicletas com motor, mas afirmamo-nos com os nossos valores e isso é reconhecido no meio do ciclismo. Continuamos a apostar na ética desportiva e no trabalho, são esses os nossos valores", disse o patrocinador.

O discurso de José Azevedo foi no mesmo sentido, dizendo querer "ganhar, mas dentro das regras" e, depois de admitir que "o primeiro ano é sempre difícil", o diretor-desportivo, tendo larga experiência à frente de equipas do World Tour, considerou estar no caminho correto: "Queremos provar que em nada somos inferiores a ciclistas internacionais. Foi isso que me fez mover, ter uma equipa para crescer e trabalhar para que ciclismo português seja reconhecido a nível internacional".

Para a segunda época, Azevedo conta com três reforços, Emanuel Duarte, Aleksandr Grigoriev e Pedro Pinto, todos com provas dadas. A Efapel, mesmo com plantel reduzido, tem um grupo de valor equilibrado, como que a cumprir a sua palavra de ordem: juntos somos um.

PLANTEL: Efapel Cycing

CICLISTA, IDADE, NATURALIDADE

Tiago Antunes, 25, Bombarral

Henrique Casimiro, 36 Almodôvar

Emanuel Duarte, 26, Portimão

Gaspar Gonçalves, 27, Lamego

Aleksandr Gregoriev, 30, Cheboksary (Rússia)

Francisco Guerreiro, 22, Pegões Velhos

Pedro Pinto, 22, Marco Canavezes

Joaquim Silva, 30, Penafiel

Rafael Silva, 32, Vila Nova Gaia

Diretor-desportivo: José Azevedo.

Adjunto: Hélder Miranda