Efapel afina em Águeda início da temporada: "Muito bom estarmos na nova casa"

Equipa de ciclismo prepara a participação no Grande Prémio Miguel Indurain

A Efapel termina, este sábado, o primeiro estágio da época de 2021. A concentração decorreu em Águeda, região conhecida por ser a capital da biciclete e que acolhe agora a sede da estrutura. Os cinco dias de preparação visaram dotar a equipa das estratégias e ritmos mais corretos para o arranque da temporada, o qual para a Efapel está marcado para o dia 3 de abril, em Espanha, no Grande Prémio Miguel Indurain.

António Carvalho, Luís Mendonça e os reforços Rafael Reis (Feirense), Frederico Figueiredo (Atum General/ Tavira/ Maria Nova Hotel), Javier Moreno (Delko Marseille em 2019), André Domingues e Fábio Costa (Kelly-InOutbuild/Oliveirense), Mauricio Moreira (Cajarural em 2019) e Fábio Fernandes (ex-júnior) estão em Águeda e têm feito treinos bidiários de intensidade distinta.

"É muito bom estarmos na nossa nova casa, no território de Águeda. Escolhemos este local para treinar e assim realizar o primeiro estágio mais concentrado do início da época. Vamos fazer trabalho mais específico de preparação e podermos criar bom ambiente no grupo para que seja feito um bom trabalho de equipa", explicou Rúben Pereira, diretor-desportivo da Efapel aos canais de comunicação próprios.

Recorde-se que, em Portugal, a Efapel e as restantes equipas nacionais voltam à competição em 11 de abril, com a Prova de Abertura, entre Aveiro e Anadia e que a Taça de Portugal incluirá mais duas corridas: a Clássica Aldeias do Xisto, agendada para 25 de abril, e a Volta a Albergaria, em 30 de maio.