Efapel abre amanhã a época em Espanha

Equipa portuguesa compete contra os melhores do mundo no Grande Prémio Miguel Induráin

A temporada de ciclismo em Portugal arranca com a Prova de Abertura, a percorrer entre Aveiro e Anadia, no domingo dia 11, mas a Efapel começa antes.

Depois de um estágio na região da nova sede, em Águeda, a equipa comandada por Rúben Pereira alinha este sábado na clássica espanhola Grande Prémio Miguel Induráin.

O desafio é difícil, já que estão nove equipas World Tour em prova, com destaque para os já vencedores da corrida, Alejandro Valverde, da Movistar, e Ion Izagirre, da Astana. As subidas do Alto de Erául, Guirguillano e Lezaun farão a seleção no grupo. "É um terreno difícil, com muitas subidas, algumas delas com pendentes bastante altas. A nossa equipa tudo fará para estar na frente da corrida, sabendo de antemão que será muito difícil tendo em conta a qualidade das equipas presentes", antecipou Rúben Pereira, diretor desportivo da Efapel.

Rafael Reis, Frederico Figueiredo, Fábio Costa, André Domingues e Mauricio Moreira fazem a estreia pela Efapel e completam o lote Luís Mendonça e António Carvalho, que já estavam na estrutura. Frederico Figueiredo será, à partida, o homem mais talhado caso as subidas façam grandes cortes no pelotão, mas Luís Mendonça, pela ponta final em grupos restritos, é arma para tentar também um lugar honroso.

Em 2019, a RP-Boavista, o Feirense e a W52-FC Porto estiveram em competição no Induráin, sendo que em 2020 a prova não decorreu. Neste ano, há mais um português em prova, no caso Daniel Viegas, que corre pela EOLO-Kometa.