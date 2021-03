"É um sabor agridoce. Uma coisa deste género, o doping, nunca é positivo", diz Vidal Fitas

Diretor desportivo do Tavira revela a O JOGO que queria festejar com os sportinguistas em Alvalade a Volta a Portugal de 2018 e não ganhar na secretaria

A UCI confirmou a suspensão de Raúl Alarcón da W52-FC Porto devido a anomalias no passaporte biológico (uso de métodos e/ou substâncias proibidas), entre 21 de outubro de 2019 e 23 de outubro de 2023, sendo anulados todos os resultados a partir de 28 de julho de 2015.

Assim, o Clube de Ciclismo de Tavira vence a prova Nacional 2 com Mario Gonzalez e soma a quinta Volta a Portugal do palmarés com Jóni Brandão, em 2018. "É um sabor agridoce. Uma coisa deste género, o doping, nunca é positiva. Acima de tudo, descredibiliza a comunidade. Estes casos são situações esporádicas. Percebeu-se que o sistema de antidopagem funciona. Há quem pense que pode passar impunes. Aquilo que é o pensamento de praticamente toda a gente não é o de pisar o risco, mas é triste acontecerem coisas destas com indivíduos desta dimensão", começa por lamentar a O JOGO, Vidal Fitas, diretor desportivo do Atum General Tavira/Maria Nova Hotel.

"Sentimo-nos frustrados porque alguém que não cumpriu o regulamento acabou por ser premiado naquela altura. Teríamos vencido, teríamos festejado. Teria sido importante. São esses momentos que ficam para a vida. Gostava de ter festejado em Alvalade e não sei se vou voltar a ter essa oportunidade. Queria uma nova festa incrível em Tavira", assinala.

O segundo lugar nessa Volta de 2018 passou a ser de vitória da amarela, da montanha e da classificação por equipas. Ainda assim, Vidal não pensa muito no passado: "Não sei se continuaríamos com o Sporting, mas a raiva é a de termos sido muito criticados. E tínhamos a certeza de que fazíamos um bom trabalho na altura. Não sei se seria diferente com eles, mas fica essa mágoa."

Em caso de indemnização só entende que a culpa esteja no ciclista rival. "Acho que a culpa não estará na W52-FC Porto. Não sei se vamos pedir indemnização, mas se isso acontecer será ao atleta. Não é a W52-FC Porto que tem culpa ou o Alfredo Quintanilha ou a Federação", termina, revelando que recebeu os parabéns do ex-presidente Bruno de Carvalho.