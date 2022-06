João Almeida, ciclista português do momento, estava a fazer uma Volta a Itália a bom nível, a lutar pelo pódio, mas teve de abandonar a prova por ter contraído covid-19.

João Almeida foi forçado a desistir do Giro - quando lutava pelo pódio -, por ter ficado infetado com covid-19 e agora só pensa em "recuperar do vírus e do cansaço" provocado pelas últimas semanas para se preparar da melhor maneira para a Volta à Espanha, que inicia a 19 de agosto.

O ciclista português conversou com o jornal Expresso e falou sobre a profissão e o sofrimento físico que esta acarreta nas grandes provas. Para o jovem de A-dos-Francos, "tudo depende da capacidade mental".

"Este querer mais já nasceu comigo. A competição desperta desde criança um bichinho em mim. Deixo tudo o que tenho na estrada e isso tem mais a ver com a cabeça do que com as pernas. Chegas um momento em que a dor já é sempre igual e é uma questão de desistir ou não desistir. É um bocadinho masoquista, mas às vezes sabe bem ir ali a sofrer", explicou.