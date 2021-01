É reforço do Louletano e bicampeão na Venezuela

Roniel Campos ganhou a Volta a Tachira pelo segundo ano consecutivo e Jorge Piedade apresenta a O JOGO a contratação, que acredita poder ser importante na Volta a Portugal

Roniel Campos sagrou-se, no dia 24, vencedor da Volta a Tachira pela segunda vez. O venezuelano ganhou a corrida que imortaliza um dos estados do país, somando três vitórias de etapa na competição.

Mais forte do que todos, Roniel será um nome a ter em conta em Portugal, onde vai correr pelo Louletano. Jorge Piedade, diretor desportivo dos algarvios, diz a O JOGO acreditar no potencial do atleta: "É um trepador, foi o mais forte nas subidas da corrida. Espero que corresponda. Com 27 anos pode andar bem cá em Portugal. Ainda não o conheço bem para dizer que pode ser pódio duma Volta a Portugal, terei de trabalhar com ele, mas tem esse potencial. Anda bem nas montanhas duras e defende-se bem no contrarrelógio."

Piedade acompanhou o venezuelano em várias provas internacionais e acertou o acordo em dezembro, ainda que não esteja ainda inscrito pela equipa na UCI, daí ter corrido em Tachira. Tendo em conta a dificuldade na passagem de 2020 para 2021, com patrocínios gorados a aumentar a dureza de um ano de pandemia complicado para o ciclismo nacional, Jorge Piedade faz um balanço positivo das chegadas: "Roniel pode estar ao nível do García De Mateos. Estou satisfeito com o plantel. Temos o colombiano Nicolás Paredes, que ficou nos dez primeiros em San Juan [oitavo] em 2020, sendo o braço direito do Sevilla na Medellín.

Ficámos reduzidos no orçamento, perdemos alguns corredores importantes e tive de procurar um mercado estrangeiro. Para já estou satisfeito com o plantel. Ainda temos o Tomás Contte, que é sprinter."

Informando que os atletas estrangeiros vão ficar a viver em Loulé, mas que só chegarão quando se aproximarem as corridas em Portugal, Piedade pormenoriza que a equipa tinha ficou sem as corridas na Argentina, na Clássica de Valência e na Volta a Múrcia. "Digo aos ciclistas para terem calma agora. Não vale a pena estarem em grande forma agora", termina.