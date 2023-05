"É devastador. Não é nada bom perder assim, tão perto da meta"

Simon Clarke e Alessandro de Marchi foram alcançados em cima da meta na sexta etapa do Giro, ganha por Mads Pedersen.

O ciclista dinamarquês Mads Pedersen (Trek-Segafredo) venceu a sexta etapa da Volta a Itália, juntando este triunfo a outros no Tour e na Vuelta, desígnio que se esfumou para Simon Clarke (Israel-Premier Tech) a 250 metros da meta.

Pedersen, de 27 anos, cumpriu os 162 quilómetros com início e fim em Nápoles em 3:44.45 horas, batendo o líder da classificação dos pontos, o italiano Jonathan Milan (Bahrain-Victorious), segundo, e o alemão Pascal Ackermann (UAE Emirates), terceiro.

Os primeiros lugares da geral não sofreram alterações, mantendo-se o norueguês Andreas Leknessund (DSM) na frente por mais um dia, com 28 segundos de vantagem sobre o belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), segundo, e 30 sobre o francês Aurélien Paret-Peintre, com o português João Almeida (UAE Emirates) em quarto, a um minuto.

A vitória ao sprint de Pedersen, campeão do mundo de fundo em 2019, permite-lhe fechar o hat-trick das grandes Voltas, com três etapas ganhas na Volta a Espanha de 2022 e uma no Tour do mesmo ano.

Ainda assim, o feito do dinamarquês acaba algo ofuscado pelo drama vivido por Simon Clarke, que integrou a fuga do dia e batalhou, até ao fim, ao lado do italiano Alessandro de Marchi (Jayco-AlUla).

Os dois foram alcançados a 250 metros da chegada, ultrapassados a todo o vapor pelos velocistas em luta pela etapa, e acabaram a cortar a meta abraçados, depois de ficarem tão perto de fazerem vingar a fuga.

"É devastador, não é nada bom perder assim, tão perto. Preferia que tivesse sido a 10 quilómetros. [...] Precisávamos de mais 10 ou 15 segundos, porque não dá para puxar até aos últimos 10 metros, há um momento em que é preciso parar", declarou o australiano.

O tri que Clarke procurava nas três grandes Voltas foi logrado pouco mais à frente por Pedersen, "muito feliz" pela vitória depois de "um dia duro" em que teve de "abrir um sprint longo", depois de o colombiano Fernando Gaviria (Movistar) começar de longe, falhando o intento e acabando em quinto. "Assim, tive alguém à frente para tentar apanhar, mas o sprint dele estava muito forte e não foi fácil", declarou.

Atrás ficou o detentor da "maglia ciclamino", Milan, que bateu Groves e segurou a liderança dessa classificação, num dia em que os candidatos à vitória final chegaram integrados no pelotão, com o mesmo tempo, mas não se livraram de mais sustos, num Giro "impróprio para cardíacos".

Primeiro foi o esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a ter problemas e descair, já nos últimos 10 quilómetros, levando a equipa a trazê-lo de volta pelas ruas de Nápoles, engalanadas ainda para comemorar a vitória do clube local na Liga italiana de futebol.

Depois, foi o britânico Geraint Thomas (INEOS), com idêntico comportamento da equipa, sem danos de tempo para a dupla na batalha pelo pódio da "corsa rosa".

Na sexta-feira, a sétima etapa liga Cápua a Gran Sasso d"Italia em 218 quilómetros, em novo dia de alta montanha que culmina com uma subida até à meta, de primeira categoria. "Será o verdadeiro teste para os candidatos à geral. É uma subida muito longa até ao final, não a mais difícil. [...] Estará frio no final, por isso será certamente duro. Vamos ver como estão as pernas", declarou hoje o português João Almeida, em jeito de antevisão.