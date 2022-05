Dois portugueses no top 20 do prólogo do Tour du Pays de Vaud

Redação com Lusa

António Morgado foi 15.º e Gonçalo Tavares 19.º.

O ciclista português António Morgado foi 15.º e Gonçalo Tavares 19.º no prólogo de abertura do Tour du Pays de Vaud, prova da Taça das Nações de juniores que decorre naquele cantão da Suíça até domingo.

Em Puidoux, os dois portugueses terminaram o exercício de 4.400 metros no top 20, com Morgado a fechar com 5.37 minutos, dois segundos mais rápido que o compatriota e colega de seleção.

O melhor foi o belga Duarte Marivoet, com 5.24 minutos, cinco segundos mais rápido do que o suíço Jan Christen, campeão mundial júnior de ciclocrosse, hoje segundo, com o checo Pavel Novák em terceiro, a seis segundos.

Quanto à restante seleção portuguesa, Rúben Rodrigues foi 51.º, Daniel Lima 81.º, Rafael Barbas 84.º e Tiago Santos 96.º.

António Morgado vem de dois segundos lugares em provas da Taça das Nações de juniores, primeiro na Corrida da Paz, na República Checa, e depois no Troféu Centre Morbihan, em França.

Na sexta-feira, a primeira etapa liga Paudex a Mathod em 135,8 quilómetros, no dia com menos acumulado de subida até final da prova.