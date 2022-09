"Dizem que empurrei as raparigas, mas isso não aconteceu"

Van der Poel está de regresso aos Países Baixos e falou sobre a polémica no Campeonato do Mundo do ciclismo.

Mathieu van der Poel está de regresso aos Países Baixos depois de se ter declarado culpado de agressão a duas adolescentes num hotel nos arredores de Sydney. O ciclista neerlandês esteve preso na noite anterior ao Campeonato do Mundo e um tribunal australiano multou-o em 1500 dólares australianos (mil euros), ficando por isso, e segundo as leis australianas, proibido de entrar de entrar no país durante três anos.

"Arrependo-me do que se passou. Tinha de resolver o assunto de outra forma, mas era tarde e queira dormir. Agora não posso voltar atrás", afirmou aos jornalistas.

"Dizem que empurrei uma das raparigas, mas isso não aconteceu. Agarrei numa delas pelo braço, mas não com a intenção de magoar. Todos os que me conhecem sabem que nunca fiz mal a ninguém", garantiu. "Vou descansar um tempo em casa. estou feliz por voltar, porque quero deixar isto para trás o mais rápido possível disse ainda.

Van der Poel, que era um dos grandes candidatos à camisola arco-íris, ainda alinhou na prova de fundo, conquistada pelo belga Remco Evenepoel, mas acabou por desistir, por estar "mentalmente destruído", segundo o manager da Alpecin-Fenix, Christoph Roodhooft.