Diretor da Volta a Portugal atropelado em Lisboa

Joaquim Gomes foi atropelado quando andava de bicicleta no centro da cidade.

O diretor da Volta a Portugal, Joaquim Gomes, foi atropelado, esta quinta-feira, quando seguia de bicicleta, na Avenida da Liberdade, em Lisboa, avança o Jornal de Notícias.

Joaquim Gomes, que teve o acidente curiosamente no dia em que se assinala o dia Europeu sem Carros, sofreu lesões, sem gravidade, e encontra-se sob observação. "Estou no hospital", disse ao JN.

À Rádio Renascença, o diretor da Volta revelou mais alguns pormenores. "Felizmente estou bem, mas posso dizer uma coisa: em 18 anos de ciclismo, não me lembro de uma queda tão aparatosa. Não tive hipótese. Bati e galguei por cima do carro", afirmou, explicando que seguia "para aí a uns 40 km/h" e que, numa das transversais, "um senhor - coitado, inglês e tão simpático", atravessou com o sinal vermelho.