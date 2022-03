Diogo Barbosa no 30.º lugar do Grande Prémio Internacional de Rodes

Redação com Lusa

Ciclista português cortou a meta a quatro segundos do vencedor.

O ciclista português Diogo Barbosa (Hagens Berman Axeon) foi 30.º classificado no Grande Prémio Internacional de Rodes, na Grécia, vencido ao sprint pelo norueguês André Drege (Coop).

Drege, de 22 anos, cumpriu os 186 quilómetros com partida e chegada em Rodes em 4:14.45 horas, batendo o colega de equipa dinamarquês Andreas Stokbro, segundo, e o alemão Christian Koch (Lotto-Kern Haus), terceiro.

O ciclista português de 21 anos chegou no 30.º posto, a quatro segundos do vencedor, no seu primeiro dia de competição da temporada 2022.