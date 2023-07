Dia perigoso no Tour: mais uma queda e abandono de Romain Bardet

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Redação com Lusa

O ciclista francês Romain Bardet (DSM-Firmenich), 12.º classificado da geral, abandonou este sábado a 110.ª Volta a França, após sofrer uma queda no decurso da 14.ª etapa.

Pouco depois de a 14.ª tirada ser retomada, após uma paragem de cerca de meia hora motivada por uma queda coletiva cinco quilómetros após o início dos 151,8 entre Annemasse e Morzine, o vice-campeão do Tour'2016 e terceiro no ano seguinte caiu numa descida e foi forçado a desistir.

"Após a sua queda ao km 25, [Bardet] abandona pela segunda vez o Tour devido a queda, após a edição de 2020", recordou a organização da Volta a França, no filme da etapa.

Também a DSM-Firmenich confirmou o abandono do francês de 32 anos, prometendo para mais tarde atualizações sobre o estado de saúde do ciclista, que foi também o rei da montanha do Tour'2019.

Bardet era 12.º da geral, a 9.33 minutos do camisola amarela, o dinamarquês Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma). Antes, também o 13.º, o sul-africano Louis Meintjes (Intermarché-Circus-Wanty), tinha desistido devido a uma fratura de clavícula resultante da primeira queda do dia.

Além do sexto classificado da passada edição da Grande Boucle, também o britânico James Shaw (EF Education-Easypost) abandonou na sequência da queda ao quilómetro 25 da tirada que termina hoje em Morzine.