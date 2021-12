ENTREVISTA - Alejandro Marque vai encerrar o seu trajeto desportivo em 2022. Mais um adeus irreparável na geração galega que brilhou no pelotão nacional

Alejandro Marque venceu a Volta a Portugal em 2013, fez terceiro em 2015 e no último verão ganhou na Torre, andou de amarelo e terminou mais uma Grandíssima no pódio. A O JOGO, o ciclista do Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel anunciou, em primeira mão, que vai encerrar o seu trajeto em Portugal, país que o acolheu há 19 anos.