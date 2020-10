Despede-se do ciclismo profissional após 29 grandes Voltas

Adam Hansen vai dedicar-se ao triatlo de longa distância.

O australiano Adam Hansen (Lotto Soudal) despediu-se este domingo do ciclismo profissional, aos 39 anos, ao terminar o Giro, a 29.ª grande Volta completada da carreira, para se dedicar ao triatlo de longa distância.

A decisão, anunciada no início do mês, chega após uma carreira nas grandes Voltas que começou em 2007, tendo abandonado o primeiro Giro da carreira e ficado em 89.º na Volta a Espanha.

Mais tarde, entre agosto de 2011, no Tour, e o Giro de 2018, Hansen completou 20 grandes Voltas consecutivas, ainda hoje um recorde, sempre na Lotto, tendo como pontos altos uma vitória em etapa na "corsa rosa" de 2013 e outra na Vuelta de 2014.

O australiano, que vive na República Checa e também apoia a equipa como engenheiro, tendo escrito "software" de logística para a equipa belga, anunciou a intenção de concentrar o esforço desportivo no triatlo de longa distância, deixando o pelotão WorldTour ao cabo de 13 anos ao mais alto nível.

"Último dia no pelotão profissional para o Adam Hansen, que termina a carreira de ciclista na corrida que mais ama. Fomos colegas de equipa desde há seis anos, e colegas de profissão desde 2009. O meu respeito por ti é grande. Tudo de bom no mundo do triatlo", escreveu o belga Thomas de Gendt, outro especialista em fugas e seu colega de equipa na Lotto Soudal, na rede social Twitter.

O campeão australiano de fundo de 2008, há muitos anos envolvido com a Associação de Ciclistas Profissionais (CPA), terminou hoje a carreira com um 117.º lugar final no Giro, tendo revelado no início de outubro, ao Cycling News, que a primeira prova no triatlo de longa distância será em Portugal.

"Farei o "Ironman" Portugal em 7 de novembro, para me voltar a habituar [em 2019, disputou uma prova nos Estados Unidos], por isso, depois do Giro, tenho basicamente duas semanas para correr e nadar. Posso até vir a fazer algumas corridas [de ciclismo], mas não levarei isso a sério", explicou então.

A 103.ª edição da Volta a Itália em bicicleta terminou com a vitória do britânico Tao Geoghegan Hart (INEOS), após a conclusão do contrarrelógio individual da 21.ª etapa, em Milão.