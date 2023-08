Declarações de James Whelan, vencedor da nona etapa da Volta a Portugal, no alto da Senhora da Graça.

A vitória: "A equipa cuidou de mim na perfeição hoje. Tinha o Rafa [Reis] no grupo, tínhamos um grupo de 40 ciclistas que conseguiram um corte e eu tinha três dos meus colegas. Tudo o que precisava de fazer era chegar ao sopé da subida e tentar dar o meu melhor para ganhar a etapa."

Ataque: "Consegui atacar a cinco quilómetros do alto e manter-me à frente do grupo. Sabia que tinha boas pernas depois de ontem [sexta-feira], e que tinha uma hipótese hoje e consegui-lo foi muito especial. O ciclismo não costuma ser assim. É muito difícil ganhar, por isso chorei um pouco no final do tanto que significou para mim."

Carreira: "É muito bom ganhar, também nesta camisola [da Glassdrive-Q8-Anicolor]. Deram-me uma salvação há alguns meses. Estava sem equipa e eles demonstraram confiança em mim. Não posso agradecer-lhes o suficiente. Ganhar com esta camisola é especial para mim, e estou muito orgulhoso".