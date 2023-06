Démare zanga-se por ficar fora do Tour: "A minha mulher já tinha hotel marcado"

Corredor vai falhar a Volta a França e sairá da formação onde ganhou 93 vezes.

Arnaud Démare tem sido nos últimos anos a maior forma de garantir vitórias na equipa Groupama-FDJ. No entanto, o sprinter fica fora do Tour, um duro golpe para o sprinter francês. "Foi uma desilusão. Achei que iria ao Tour. A minha mulher já tinha os hotéis marcados para os dias de descanso. Todo o planeamento indicava que ia fazer o Tour. Estou tão triste, mas tão zangado também. Sabia que só ia ter um colega comigo, mas era viável eu estar no Tour, porque também me disponibilizei para ajudar os meus colegas", disse Démare ao L´Équipe.

David Gaudu, top-5 no último Tour, já se incompatibilizara com Démare no passado e, ao colocar Valentin Madouas e Thibaut Pinot, este último para se despedir das Grandes Voltas e procurar vitórias de etapa, a FDJ entendeu não ter espaço para um sprinter nas fileiras. Démare vai mesmo sair da equipa onde milita desde 2011 e para a qual venceu 93 vezes: "Marc Madiot [diretor da equipa] disse-me que não me poderia manter. Senti que havia cada vez menos investimento no comboio para o sprint, mas estive aqui tanto tempo. Achei que significaria mais para a equipa."

"Entendo o seu desapontamento. Foi uma decisão muito difícil. Sinto pena dele, de quem fica fora do Tour, claro, mas tenho de pensar na equipa. É uma escolha desportiva, tenho de olhar para as forças e fraquezas de todos", declarou, justificando-se, Marc Madiot, que tentará conduzir David Gaudu ao pódio da próxima Volta a França.