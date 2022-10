Démare vence Paris-Tours na despedida de Philippe Gilbert

Rui Oliveira (UAE Emirates) terminou a corrida na 65.ª posição, a 3.28 minutos de Démare.

O ciclista francês Arnaud Démare (Groupama-FDJ) somou este domingo o segundo triunfo consecutivo na Paris-Tours, numa 116.ª edição da clássica francesa que marcou a despedida do belga Philippe Gilbert (Lotto-Soudal).

No final dos 213,5 quilómetros, entre Chastres e Tours, Démare impôs-se no sprint final, em 4:53.01 horas, à frente do belga Edwards Theuns (Trek-Segafredo) e do irlandês Sam Bennett (BORA-hansgrohe), segundo e terceiro, respetivamente.

Um dia depois do espanhol Alejandro Valverde (Movistar) e do italiano Vincenzo Nibali (Astana) terem feito a despedida na Volta à Lombradia, hoje foi a vez de Gilbert, outro dos veteranos do pelotão, dizer adeus.

Campeão mundial em 2012, Gilbert, de 40 anos, terminou a sua última corrida na 27.ª posição, com o mesmo tempo de Démare, ainda tentando mexer com a corrida nos quilómetros finais, mas sem o sucesso de outras vezes.

"Estou feliz por ter estado lá à frente no final, o que foi importante para mim, embora fosse difícil de atacar. Foi um dia divertido, mas frenético, nas estradas de gravilha, com muitas quedas, mas estou feliz por ter acabado a minha última corrida ileso", referiu.

Com 80 vitórias como profissional, Gilbert conquistou o título mundial em 2012, além de cinco 'monumentos': Volta à Lombardia de 2009 e 2010, Liège-Bastogne-Liège de 2011, Parix-Roubaix de 2019 e a Volta a Flandres de 2017.

O português Rui Oliveira (UAE Emirates) terminou a corrida na 65.ª posição, a 3.28 minutos de Démare.