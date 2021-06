Delmino Pereira e o GP Douro Internacional: "Grau de exigência acima da média"

Delmino Pereira, presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, antecipou a primeira edição do GP Douro Internacional, augurando-lhe um futuro com a dimensão que o nome indica.

Vencedor de duas edições do Grande Prémio O JOGO e terceiro classificado do GP do Jornal de Notícias por duas vezes nos tempos de atleta, Delmino Pereira sabe bem que "o ciclismo teve sempre uma relação especial com a comunicação e com os jornais", aplaudindo a estreia do Grande Prémio Douro Internacional. Organizada pela Global Media, detentora dos títulos O JOGO e JN, a nova prova do calendário velocipédico realiza-se entre quinta-feira e domingo, com cinco etapas que envolvem oito municípios dos distritos de Bragança (Torre de Moncorvo, Mogadouro, Carrazeda de Ansiães, Miranda do Douro) e Viseu (Resende, São João da Pesqueira, Tabuaço e Lamego) e as paisagens que são Património da Humanidade.

"Este projeto está assente num grupo de comunicação de grande prestígio. As nossas expectativas são grandes. O Douro é uma zona importante do país e organizarmos o Grande Prémio Douro Internacional é inspirador. É um território muito bonito, muito espetacular. Estamos numa posição privilegiada de conjugar o ciclismo e uma corrida com a promoção territorial. Esperamos que seja um evento com grande capacidade de crescimento e afirmação", defende o presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, um transmontano da Campeã.

A nível competitivo, o líder federativo espera uma prova "com um grau de exigência acima da média" para as nove formações de Elite e outras tantas sub-23 que vão participar. "O percurso é muito sinuoso. Como o Douro tem muitas encostas, vai ser uma corrida claramente muito dura", completa. Sobre o futuro, Delmino Pereira acredita que o GP Douro tem chances para se candidatar à categoria internacional, rendendo, por exemplo, o GP das Beiras, que teve quatro edições, entre 2016 e 2019. "O GP Douro Internacional é uma corrida que tem um grande potencial internacional, até porque a marca Douro já é internacional e uma região de excelência do nosso país, diria que com cada vez mais força", explicou.

Uma fórmula para repetir

Destacando que "a modalidade é hoje em dia um dos melhores veículos da promoção dos territórios", Delmino Pereira conta que "no futuro é importante as provas terem esta visão, de olharem para uma região, para o potencial turístico, económico e social". "Temos outras regiões como Alentejo, Serra da Estrela, Gerês... Portanto, há muito trabalho a fazer e precisamos de mais corridas importantes e que assentem nesta lógica", acrescenta.