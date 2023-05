De Melbourne para Águeda: Glassdrive anuncia reforço

Equipa portuguesa contratou James Whelan, de 26 anos, ex-atleta da EF Education e com experiência World Tour

A Glassdrive/Q8/Anicolor anunciou a contratação de James Whelan, ciclista de 26 anos e natural de Melbourne. O australiano militou três anos na equipa norte-americana EF Education e acrescenta experiência e capacidade na montanha para a equipa que venceu a última Volta a Portugal. É trepador, mas diz-se capaz de se defender no contrarrelógio. "Tem margem de evolução e a sua vinda para o ciclismo português, país onde está a correr pela primeira vez, pode relançar a sua carreira para voltar a um grande nível enquanto ciclista. Pode tacrescentar muito à nossa equipa, onde poderá ter um papel bastante importante na ajuda aos nossos líderes, inclusive em alguma corrida poder assumir-se líder da equipa e ter a sua oportunidade", detalhou Rúben Pereira, diretor-desportivo da Glassdrive.



Era um atleta muito promissor nas camadas jovens, pois ganhou a Volta à Flandres do Futuro. "Estou muito grato por estar de volta às corridas com a Glassdrive / Q8 / Anicolor. Será realmente emocionante correr num ambiente novo, com uma equipa europeia apaixonada e bem-sucedida. Tenho alguns assuntos que deixei em aberto no ciclismo profissional e mal posso esperar para alcançar grandes resultados com a Glassdrive / Q8 / Anicolor. As estradas com montanha de Portugal e Espanha encaixam bem nas minhas características e estes percursos vão proporcionar uma oportunidade emocionante para promover a minha carreira como corredor profissional", referiu James Whelan.