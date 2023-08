De engenheiro a ciclista: "Comprei uma bicicleta com os primeiros euros que ganhei"

Gorka Sorarrain começou a treinar na pandemia e, em um ano e meio, a sua vida mudou

A participação de Gorka Sorarrain, de 27 anos, na Volta a Portugal está a marcar o início de uma nova vida para o espanhol, que até há três semanas era engenheiro eletrotécnico. Um contrato profissional com a Caja Rural-Seguros RGA, depois de ter dado nas vistas nos Campeonatos de Espanha - foi quinto, a 12 segundos do primeiro - alterou-lhe o rumo. "Sempre gostei de ciclismo, mas não tinha nenhuma bicicleta em casa e não havia essa tradição. Comprei uma com os primeiros euros que ganhei e comecei a praticar", contou a O JOGO o basco, que até então jogava basquetebol no clube TAKE, da cidade de Tolosa, participante da Liga EBA (quarto escalão de Espanha). "Era extremo. Sou alto, mas não muito [n.d.r.: 1,85 metros]. Desde pequeno praticava muito desporto. Fiz atletismo e basquetebol. Quando tive de escolher fui para o basquetebol, porque tinha muitos amigos a jogar. Pratiquei até aos 23 anos", recordou o atual 91.º da geral .

Durante a pandemia passou a andar de bicicleta, mas "não passava de um cicloturista normal". "O ano passado foi um ano bom, vi que tinha progressão e nível, só faltava uma oportunidade. Decidi começar a competir. Com mais de 25 anos, não podia seguir como amador. Fui para a BAI Sicasal e fiz parte do calendário português com eles", explicou Sorarrain. A 31 de julho passado assinou pela Caja Rural, até final de 2025, e não tem dúvidas: "A minha vida mudou".