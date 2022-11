Davide Rebellin faleceu aos 51 anos, após atropelamento

Ciclista italiano de 51 anos foi vítima de uma colisão com um camião

Davide Rebellin, ciclista de 51 anos, faleceu esta quarta-feira vítima de uma colisão com um camião, enquanto treinava em Vicenza. De acordo com o periódico "Il Gazzettino", o corredor morreu logo depois de ser atropelado e a polícia procura agora o condutor do pesado, o qual fugiu do local após a tragédia.

O italiano tinha anunciado que terminaria a sua carreira como profissional, que teve mais de 30 anos, neste ano de 2022 e estava agora a monitorizar alguns dos jovens talentos transalpinos depois de ter estado na Work-Service-Vega, equipa pela qual assinou renovação até final de 2022 na tentativa de acabar a carreira em boa forma depois de ter sido vítima, em 2021, de uma fratura numa perna. Rebellin ficará marcado na eternidade do ciclismo por ter conseguido a tripla das Ardenas, vencendo em 2004 a Liège-Bastogne-Liège, a Flèche Wallonne e a Amstel Gold Race, feito que só seria repetido por Gilbert, em 2011. Nem Merckx, o mais laureado de sempre, conseguiu tal proeza.

A Flèche Wallonne foi mesmo a grande prova de Rebellin, que a venceu três vezes, todas a correr pela Gerolsteiner. Foi ainda medalhado em Tóquio, em 2008, mas a prata ser-lhe ia retirada por doping, sendo suspenso por dois anos. Desde 2011, quando regressou, venceu mais dez vezes, com destaque para as clássicas italianas Tre Valli Varesine, o Giro dell"Emilia e a Coppa Agostoni. Foi sempre nas provas de um dia que se destacou, apesar de também ter sido o mais forte em edições do Tirreno-Adriático e na Paris-Nice, provas de uma semana.