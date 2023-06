David Delgado vence a terceira etapa do GP Douro Internacional

Corredor da Padrones-Cortizo foi o mais rápido na chegada a Alijó.

O espanhol David Delgado, da Padrones-Cortizo, foi o primeiro a cortar a meta em Alijó e venceu a terceira etapa do Grande Prémio Douro Internacional.

Luís Mendonça, da Glassdrive-Q8-Anicolor, ficou em terceiro lugar, depois de vencer as duas primeiras etapas da prova, e mantém a camisola amarela. No segundo posto ficou Tiago Antunes, da Efapel, a 15 segundos do vencedor (tal como Luís Mendonça).

Na classificação geral, Luís Mendonça lidera agora com mais 22 segundos que Joaquim Silva, da Efapel, e mais 23 segundos que Luís Gomes, da Kelly-Simoldes-UDO.

No sábado, a quarta etapa disputa-se em Resende e tem uma extensão de 142,7 quilómetros.