Daniela Campos nona classificada nos pontos dos Europeus de pista

Redação com Lusa

João Matias, por seu lado, acabou em 10.º o concurso do omnium.

A portuguesa Daniela Campos foi nona classificada na corrida de pontos do campeonato da Europa de ciclismo de pista, enquanto João Matias acabou em 10.º o concurso do omnium.

Em estreia em Europeus de elite, a jovem conseguiu o top 10 numa prova ganha pela russa Gulnaz Khatuntseva, com 35 pontos, batendo a belga Shari Bossuyt, que ficou com a prata após somar 28. A neerlandesa Lonneke Uneken, com 22, foi medalha de bronze.

A portuguesa conseguiu oito pontos e esteve interventiva ao longo da prova, tendo vencido um dos 10 "sprints", além de resistir a uma tentativa de volta de rivais.

Já João Matias fez um omnium equilibrado, conseguindo também ele o top 10 após ter-se sagrado vice-campeão europeu na eliminação, uma de três medalhas já conseguidas em Grenchen, na Suíça.

Na primeira de quatro provas no Velódromo Tissot, o scratch, especialidade em que Rui Oliveira foi campeão europeu na quinta-feira, Matias foi 11.º, acabando em 12.º.

Na eliminação, foi 11.º e concluiu com a decisiva corrida final dos pontos, onde venceu um "sprint", somou seis pontos no final e pontuou com uma volta de avanço, subindo ao 10.º lugar final.

Os Europeus terminam no sábado, com Iúri Leitão e Rui Oliveira em ação no madison.