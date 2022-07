Daniela Campos arrecada a prata na prova de estrada nos Jogos do Mediterrâneo

Campos deu a Portugal a 14.ª medalha, a segunda deste sábado

Daniela Campos foi medalha de prata na corrida de fundo dos Jogos do Mediterrâneo Oran'2022, o segundo pódio para o ciclismo na Argélia, no "sprint" final, após 85 quilómetros.

Campos, campeã nacional de contrarrelógio e de fundo, cumpriu a distância em 1:58.24 horas, o mesmo tempo da vencedora, a italiana Barbara Guarischi, com a espanhola Sandra Alonso no terceiro posto.

Vera Vilaça acabou em 13.º e Beatriz Roxo foi 14.ª, ambas com o mesmo tempo da vencedora.

Na prova masculina, de 147 quilómetros, o melhor corredor português foi Luís Gomes, no 19.º lugar, após um corte e uma queda, num dia de vento forte, terem deixado a seleção para trás em relação a um grupo na frente.

Gomes e Rafael Reis, 27.º, acabaram a 3.11 minutos do vencedor, o francês Paul Penhoet, que liderou um pódio do seu país, com Ewen Costiou em segundo e Valentin Retailleau em terceiro.

Fábio Costa foi 46.º, Fábio Fernandes 49.º e Francisco Campos 51.º.

Rafael Reis tinha vencido o ouro no contrarrelógio masculino, juntando-se agora a prata de Daniela Campos, igualando o pecúlio de medalhas de Tarragona'2018, mas em melhores posições. Há quatro anos, Domingos Gonçalves foi prata no "crono" e Rafael Silva bronze no fundo.

"Isto é ciclismo, uns dias perdemos e outros ganhamos. Conseguimos dignificar a modalidade com um ouro, hoje não correu tão bem por contingências da corrida. Foi pena, porque tínhamos equipa para ganhar aqui", analisou Rafael Reis.

Portugal tem agora 17 medalhas na prova, somando os ouros de João Coelho, Cátia Azevedo, Diogo Ribeiro, Camila Rebelo e Rafael Reis, à prata de Ana Catarina Monteiro, Diogo Ribeiro, Jieni Shao, Lorène Bazolo, Liliana Cá, Daniela Campos e da equipa masculina de ténis de mesa e os bronzes de Evelise Veiga, Filipa Martins, Tiago Pereira, João Geraldo e da equipa feminina do ténis de mesa.