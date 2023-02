Daniel Martínez venceu a Volta ao Algarve: "Isto foi uma grande surpresa para mim"

Declarações após a quinta e última etapa da 49.ª edição da Volta ao Algarve em bicicleta, um contrarrelógio de 24,4 quilómetros em Lagoa, ganho pelo suíço Stefan Küng (Groupama-FDJ).

Stefan Küng, Groupama-FDJ (vencedor da etapa): "Eu gosto muito desta corrida. A Volta ao Algarve é a corrida perfeita para começar a temporada. Tinha excelentes memórias deste contrarrelógio, sabia à partida que me era favorável e estou muito feliz por conquistar esta vitória, que também é a primeira desta época para a nossa equipa."

Daniel Martínez, INEOS (vencedor da geral individual): "Estou surpreendido. Esta manhã, para toda a gente na equipa, o Filippo [Ganna] era o favorito número um para ganhar a geral, e era ok. Dia após dia, fui-me sentindo melhor, mas isto hoje foi uma grande surpresa para mim. Normalmente, com um contrarrelógio como este, a nossa estratégia é correr para o Filippo. Hoje, é uma surpresa. As minhas pernas também estavam a ficar mais fortes dia após dia. Hoje, a vitória era para o Filippo, mas correu bem para mim."

Filippo Ganna, Ita, INEOS (segundo da geral individual): "É ok [o segundo lugar]. A equipa ganhou, agora é recuperar. Estou satisfeito [com a minha forma]. Foi uma boa semana. Não foi o contrarrelógio perfeito para mim, mas tentei defender-me para ganhar a geral."

Ilan van Wilder, Soudal Quick-Step (terceiro da geral individual): "Penso que este é o melhor resultado possível. Estou bastante contente com o meu contrarrelógio. Ainda há espaço para melhorar, é verdade, mas tendo em conta que este é o primeiro contrarrelógio em dois anos no qual posso ir no limite, estou muito satisfeito com este resultado. (voltar no ano que vem para ganhar?) Talvez, se o percurso continuar a ser o mesmo, sei que posso melhorar e lutar um dia pela vitória."