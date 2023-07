Daniel Lima já corre com Froome e Fuglsang: "Tentei conter-me um bocado e não pedir autógrafos..."

Corredor da Israel Premier Tech Academy foi quinto na 1.ª etapa do Giro Ciclistico della Valle d'Aosta - Mont Blanc, está a dar sinais de afirmação nos sub-23 e chamou a atenção aos elites. Evitou pedir autógrafos, diz a O JOGO

Daniel Lima foi quinto classificado na 1.ª etapa do Giro Ciclistico della Valle d"Aosta-Mont Blanc, uma prova importante para os sub-23, em que muitos atletas são detetados e contratados, posteriormente, para equipas World Tour. O português ficou com o mesmo tempo de Dylan Vandenstorme, da Circus-ReUz-Technord. A seis segundos, chegaram Gonçalo Tavares e António Morgado, da Axeon, o segundo dos quais um dos candidatos a lutar pelo pódio na montanha que virá na corrida.

A evolução de Lima, que atualmente está na Israel-Premier Tech Academy, tem sido assinalável. Tanto que, com 18 anos, já competiu pela equipa principal na Mercan"Tour classic, em França, em junho... com Chris Froome, tetravencedor do Tour. "A equipa tem gostado das minhas corridas e do meu desenvolvimento. Disseram que não tinha pressão para ter resultados. Estava para os líderes. Foi muito bom. Tinha de colocá-los na segunda subida e depois meti o meu ritmo, vi onde conseguia chegar e terminei a corrida. Foi um bom indicador", conta a O JOGO, vincando a diferença dos juniores para os elites: "Eles têm outro motor [risos], mas tenho conquistado experiência e quero conseguir resultados em sub-23. Tudo é um choque. Passamos para este andamento e não tínhamos noção. Pensávamos que era só beber água e comer bananas até rebentar. Temos de nos alimentar bem. Treino muito mais do que antigamente."

Está feliz pela escolha da equipa de desenvolvimento da Israel. "É uma equipa onde posso ter continuidade. É uma academia, estão a formar-me. Dá-me um caminho delineado para a equipa principal", explica, falando da experiência de partilhar o balneário com Froome: "Nunca pensei muito nisso porque para mim correr pela equipa principal era o objetivo. A corrida que fiz com o Froome e com o Fuglsang? Não podia ser melhor... Tentei conter-me um bocado e não pedir autógrafos. Naquele ambiente éramos colegas de equipa. A corrida foi dura, não deu para falar muito, mas aconselhou-me a comer e a hidratar-me e a procurar estar na frente, junto à equipa."