Da Holanda... ao Porto: confira todas as etapas da Vuelta 2020

Etapas portuguesas estão aquém do prometido. O Porto acolhe uma chegada para sprinters e, no dia seguinte, a subida à Guarda não assusta.

A apresentação da 75.ª Volta a Espanha deitou um balde de água fria nos portugueses, depois de os jornais espanhóis terem anunciado uma subida à Torre para marcar diferenças na 19.ª etapa, enquanto o final no Porto será partilhado com Matosinhos e na totalmente plana Avenida de Montevideu, junto às praias.

Edição mais internacional de sempre (quatro países) terá 42 passagens de montanha, com sete finais em alto e dois contrarrelógios. Portugal ficou com o descanso ativo, depois de uma segunda semana dura

O percurso em Portugal só terá uma montanha pontuável, a terceira categoria da Guarda, na etapa que parte de Viseu e ruma a Ciudad Rodrigo. Será uma típica jornada de transição, antecipando a 20.ª e, essa sim, decisiva e última das sete tiradas de alta montanha, com chegada a La Covatilla. No dia anterior, a ligação de Mos, na Galiza, até ao Porto tem tudo apontado ao sprint, pois é plana. Como aliciante, e depois de Valença, Viana do Castelo e Esposende, a corrida terá uma rota pelo interior. Barcelos, Famalicão, Santo Tirso e Maia são zonas de habituais banhos de multidão. Os ciclistas rumam depois às praias de Leça, ao interior de Matosinhos e finalmente à avenida que leva à praia do Homem do Leme, no Porto.

Num regresso 23 anos depois - começou em Lisboa, em 1997 -, a Vuelta mais internacional de sempre, pois Holanda e França também estão no menu, deixou a fava para Portugal em termos desportivos. O início nos Países Baixos tem um contrarrelógio coletivo (23,3 km) e duas etapas planas. Arrate e Laguna Negra são as duas primeiras montanhas, mas haverá sete finais em alto e 42 subidas categorizadas. O Col d" Aubisque e o Tourmalet marcarão uma incursão apetitosa por França e Moncalvillo (11.ª), La Farrapona (14.ª) e Angliru (15.º) serão palcos de decisões antes do "relaxe" até Portugal.