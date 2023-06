Critério do Dauphiné: Nelson Oliveira foi nono no crono e há novo líder

Contrarrelógio foi ganho pelo dinamarquês Mikkel Bjerg (UAE Emirates), novo líder da classificação geral.

O ciclista português Nelson Oliveira (Movistar) foi nono classificado no contrarrelógio da quarta etapa do Critério do Dauphiné, ganho pelo dinamarquês Mikkel Bjerg (UAE Emirates), novo líder da classificação geral.

Bjerg, de 24 anos, foi o mais rápido nos 31,1 quilómetros entre Cours e Belmont-de-la-Loire, que cumpriu em 37.28 minutos, sendo 12 segundos mais rápido do que o compatriota Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), segundo, e 27 do que o francês Rémi Cavagna (Soudal Quick-Step), terceiro.

Oliveira, especialista na disciplina, concluiu o exercício com o nono melhor tempo, a 1.02 minutos do vencedor, enquanto Ivo Oliveira (UAE Emirates), recente vencedor do prólogo das Boucles de La Mayenne, foi 64.º, a 3.29 minutos.

O dia provocou grandes diferenças na tabela da geral individual, tendo Bjerg uma liderança de 12 segundos para Vingegaard, o campeão do Tour e grande favorito à vitória, com o britânico Fred Wright (Bahrain-Victorious) em terceiro, a 34 segundos.

Vingegaard, por seu lado, aproveitou para se colocar na dianteira entre os favoritos à prova, antecâmara da Volta a França, numa corrida em que foi segundo em 2022, atrás do esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), este ano ausente após vencer a Volta a Itália.

Na quinta-feira, as colinas continuam a testar o pelotão na quinta etapa, com 191,1 quilómetros entre Cormoranche-sur-Saône e Salins-les-Bains.