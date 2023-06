Cristiana Valente, campeão nacional de fundo: "O nosso principal adversário foi o calor"

Após quatro voltas ao circuito de 22,6 quilómetros, Cristiana Valente chegou isolada à meta e sagrou-se a nova campeã nacional de fundo

A ciclista Cristiana Valente (Glassdrive/Chanceplus/Allegro), a nova campeã nacional de fundo em elites, mostrou-se este sábado feliz com o triunfo em Mogadouro, numa prova que já antevia que fosse bastante difícil devido à qualidade das adversárias e ao calor.

"Eu sabia que a prova seria bastante difícil, pois as adversárias diretas estão bastante fortes, assim como eu. Sabia que seria uma disputa bem renhida. Estava bastante calor e um percurso bastante difícil, mas estou feliz por esta vitória", explicou à Lusa a ciclista de 38 anos, que entrou isolada para a última volta, perseguida por Ana Caramelo (Maiatos), atleta que na sexta-feira venceu o contrarrelógio.

"O nosso principal adversário foi mesmo o calor que hoje se fez sentir em Mogadouro [Bragança]", vincou a corredora.

De acordo com o ciclista da Glassdrive/Chanceplus/Allegro houve uma tentativa de criar um grupo restrito de ciclistas logo na primeira volta, com seis a oito a tentarem manter-se à distância do pelotão.

"À medida que os ataques foram surgindo, fomos ficando cada vez menos até me conseguir isolar com mais três corredoras. Não estava planeado isolar-me tão cedo e tentei manter-me calma e tranquila através do meu ritmo, que eu achava que poderia manter até à meta e vencer", explicou Cristiana Valente.

A corredora acrescentou ainda que "numa prova a contar para os Nacionais de ciclismo tudo pode acontecer e não há vencedores antecipados".

Cristiana Valente cumpriu os 90,4 quilómetros do circuito em redor de Mogadouro com o tempo de 02:38,48 horas, enquanto Vera Vilaça (Massi-Tactic) foi segunda, a 2,35 minutos de distância.

Melissa Maia (Korpo Activo/Penacova) ficou com o lugar mais baixo do pódio, ao chegar à meta 2,52 minutos depois da vencedora, numa prova que não contou com a presença de Daniela Campos, vencedora em 2022, e em que Maria Martins (Fenix-Deceuninck), que tinha ganho em 2021, também esteve no grupo em fuga, mas não conseguiu seguir com as primeiras.

Já em sub-23, Beatriz Pereira (Bizkaia Durango) fez a "dobradinha", conquistando hoje a prova de fundo, depois de na sexta-feira ter vencido o nacional de contrarrelógio na categoria.

Daniela Simão (Academia Efapel de Ciclismo) conquistou o título de juniores, enquanto Bruna Gonçalves (Clube de Ciclismo de Tondela/ADRT) triunfou em cadetes.

Ainda hoje corre-se a prova de fundo de sub-23 masculinos, com os elites masculinos a fecharem os Nacionais no domingo.