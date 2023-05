Covid-19 continua a arrasar pelotão do Giro: mais seis desistências confirmadas

Pelotão do Giro mais reduzido

Soudal Quick-Step, que já tinha ficado sem Remco Evenepoel, perde mais quatro ciclistas.

A covid-19 continu a a causar grandes estragos no pelotão do Giro. Depois do abandono de Remco Evenepoel, belga que tinha recuperado a liderança após o contrarrelógio de domingo, mais quatro ciclistas da equipa Soudal Quick-Step testaram positivo e já não partem para a 11.ª etapa esta quarta-feira.

"Na sequência do teste positivo de Remco Evenepoel no passado domingo, foi efectuada uma nova ronda de testes aos ciclistas e staff que permaneceu em Itália e, infelizmente, Jan Hirt, Josef Cerny, Louis Vervaeke e Mattia Cattaneo não podem continuar", refere um comunicado da formação belga.

Outro caso positivo foi comunicado pela equipa AG2R-Citroën: Andrea Vendrame. Mais tarde, foi a vez da Team Corratec-Selle Italia anunciar a desistência de Stefano Gandin.

No total, 15 ciclistas com covid retiraram-se desde o início do Giro, a 6 de maio.

Entretanto, também esta quarta-feira, a EF Pro Cycling anunciou a desistência de Jonathan Caicedo, devido a uma doença viral sem ser covid-19.

Após o choque da retirada de Remco Evenepoel, os organizadores do Giro anunciaram um reforço das medidas sanitárias, com a obrigação de usar uma máscara em todas as áreas de contacto com os ciclistas.

