Coronavírus: ciclistas retidos nos Emirados Árabes Unidos estão "frustrados"

Três equipas - Cofidis, Gazprom-RusVélo e Groupama-FDJ - ficaram retidas no quarto piso do hotel depois de existirem suspeitas de pessoas infetadas com o coronavírus antes do final da prova.

Vários ciclistas retidos nos Emirados Árabes Unidos após o cancelamento da Volta àquele país admitiram, esta segunda-feira, sentir frustração por cinco dias sem treinos e sem autorização para deixar o hotel.

A prova, cancelada antes do final, depois de existirem suspeitas de pessoas infetadas com o coronavírus no hotel onde ficaram as equipas, terminou há cinco dias e três equipas - Cofidis, Gazprom-RusVélo e Groupama-FDJ - ficaram retidas no quarto piso do hotel.

"A equipa [Cofidis] está frustrada, porque não temos notícias. Já voltámos a ser testados, mas não nos disseram mais nada. Assim que recebermos os resultados, devemos poder sair do país, mas não nos disseram nada", explicou o australiano Nathan Haas à publicação especializada Cyclingnews.

Haas adiantou que não foram registados casos positivos no hotel desde a última quinta-feira, mas as equipas continuam retidas no quarto andar, enquanto grande parte das outras formações conseguiram deixar o país.

Segundo o ciclista, todos estão "em forma e saudáveis", além de acompanhados pelos médicos das equipas, ainda que a calma que se tem sentido comece a dar lugar a "pessoas a perder a cabeça", por falta de paciência.

A perda de pelo menos uma semana de treino coloca em causa "objetivos na temporada de clássicas". "Sei que há coisas maiores no mundo, mas é disto que vivemos", atirou.

O diretor da equipa francesa, Roberto Damiani, admitiu estar preparado para fazer greve de fome até a equipa ser libertada, enquanto Arnaud Démare, corredor da Groupama-FDJ, usou as redes sociais para partilhar a frustração com a situação.

"Estamos aqui à espera nos quartos, vimos muito ciclismo na televisão no fim de semana. (...) Fiz algum trabalho de pesos, para compensar a falta da bicicleta, e tenho visto Netflix em bloco. Todos sabem o mesmo que nós", confessou.