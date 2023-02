Contrarrelógio da Volta ao Algarve: confira o horário e a ordem de saída dos ciclistas

Redação com Lusa

O ciclista britânico Thomas Pidcock (INEOS) será no domingo o último a partir para o contrarrelógio da quinta e última etapa da 49.ª Volta ao Algarve, que percorre 24,2 quilómetros em Lagoa.

O camisola amarela iniciará o crono às 15:15, dois minutos depois do segundo classificado, o belga Ilan van Wilder (Soudal Quick-Step) e quatro após o terceiro, o português João Almeida (UAE Emirates).

Pidcock tem cinco segundos de vantagem sobre o belga e mais dois sobre o melhor dos representantes lusos na geral, mas tem noutros dois ciclistas as maiores ameaças à sua liderança, designadamente Filippo Ganna, o seu companheiro de equipa que sai para a estrada às 14:59, e Tobias Foss (Jumbo-Visma), o neerlandês que vai iniciar o seu exercício, com a camisola arco-íris vestida, dois minutos antes do italiano da INEOS

O primeiro dos 152 ciclistas ainda em prova a iniciar o contrarrelógio será o português Daniel Viegas (Aviludo-Louletano-Loulé Concelho), com o último da geral individual a dar as primeiras pedaladas às 12:34.

Ordem de partida:

12:34 - Daniel Viegas, Por (Aviludo-Louletano-Loulé Concelho)

(...)

14:57 - Tobias Foss, Nor (Jumbo-Visma)

14:59 - Filippo Ganna, Ita (INEOS)

15:01 - Magnus Cort, Din (EF Education-Easy Post)

15:03 - Daniel Martínez, Col (INEOS)

15:05 - Jai Hindley, Aus (BORA-hansgrohe)

15:07 - Rui Costa, Por (Intermaché-Circus-Wanty)

15:09 - Sergio Higuita, Col (BORA-hansgrohe)

15:11 - João Almeida, Por (UAE Emirates)

15:13 - Ilan Van Wilder, Bel (Soudal Quick-Step)

15:15 - Thomas Pidcock, GB (INEOS)