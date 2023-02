"Conseguir ganhar Valência aos 36 anos era uma ilusão"

Ciclista português venceu a última etapa e a prova.

Análise à última etapa: "Era uma etapa curta e foi muito rápida, com a última montanha ainda longe da meta. Mas a subida foi muito rápida, tive de me aplicar aí para entrar no grupo da frente. Não havia muita colaboração no grupo e no final tive a oportunidade de jogar a última carta, era o momento para tentar ganhar. Foi um final complicado, mas tudo saiu bem e acabei por festejar."

Ganhar a Volta à Comunidade Valenciana era uma ilusão: "Tenho muitas vitórias, mas aos 36 anos conseguir ganhar Valência, que é uma corrida importante, era uma ilusão."