Declarações de Rafael Reis (Glassdrive-Q8) após ter vencido a primeira etapa (contrarrelógio) do Grande Prémio O JOGO/Leilosoc, na manhã deste sábado.

Vitória no contrarrelógio: "É a minha especialidade. Um percurso agradável, explosivo, com algumas partes técnicas, o que me favorece bastante. Estou muito contente por vestir a camisola amarela e conseguir a primeira vitória do ano. Vamos defender a camisola e temos várias opções."

Etapa da tarde: "É curta, mas explosiva. Com uma parte final exigente. Amanhã é uma etapa um pouco mais fácil, mas vamos ver como vai correr. No último dia decide-se tudo num dia bastante duro. Vamos dar luta."

Luta pela vitória na prova? "Hoje consegui uma boa vantagem e vamos tentar defender a amarela da melhor maneira. Temos várias opções para esta corrida, principalmente no último dia. Espero conseguir defender-me, estou em boa condição para o fazer."