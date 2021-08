Gustavo Veloso mostrou-se emocionado durante a etapa em que foi homenageado pelo pelotão da Volta a Portugal 2021.

Gustavo Veloso (Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel) emocionou-se este sábado ao longo de toda a nona etapa da Volta a Portugal, mas rejeita despedir-se do pelotão com tristeza, até porque conseguiu mais do que imaginou no ciclismo.

"Emocionei-me no início, durante toda a subida da senhora da Graça... todas as pessoas a animarem-me. Mesmo agora, não consigo falar muito", confessou, ainda emocionado e com os óculos com marcas visíveis de lágrimas.

Ainda assim, o bicampeão da Volta a Portugal rejeita que seja difícil dizer adeus a um pelotão que hoje o homenageou e do qual foi uma das figuras de referência nos últimos oito anos.

"Não tive muita sorte com a queda, mas podia ter sido pior, podia ter partido algo. Ao final, chegar aqui, amanhã [domingo] terminar a Volta, para mim é mais do que suficiente", garantiu o veterano galego de 41 anos.

"Gus" ainda alimenta a esperança de ver o seu amigo e companheiro Alejandro Marque no pódio, "quem sabe se mais", em Viseu, uma satisfação que compensa o seu sonho perdido de dizer adeus à carreira com um terceiro triunfo na prova que o consagrou.

"Agora, o que tenho vontade é de terminar isto, fazer uma festa com a minha gente, porque penso que as despedidas têm de ser alegres e não tristes. Já consegui mais no mundo do ciclismo do que imaginei que ia conseguir", salientou.

O pelotão homenageou Gustavo Veloso, despedindo-se do bicampeão da Volta a Portugal, que se retira no final da temporada, no início da nona etapa.

Após a partida simbólica, o pelotão da 82.ª edição assinalou a despedida de "papá Veloso" como é conhecido, aplaudindo o galego, que hoje cumpriu a última etapa em linha na sua carreira na prova rainha do calendário nacional.

"Foste um lutador e fizeste vibrar o ciclismo português", podia ler-se numa das ardósias da moto-ardósia, enquanto, na outra, escrito a giz, aparecia um "Muito obrigada Gustavo Veloso!".

Vencedor da Volta em 2014 e 2015, Veloso foi acarinhado pelo grande amigo e companheiro Alejandro Marque, mas também por Rafael Reis ou Frederico Figueiredo, da Efapel, sendo também aplaudido por um dos seus grandes rivais, Vicente García de Mateos (Antarte-Feirense).

O galego, de 41 anos, tinha anunciado o abandono da modalidade no ano passado, mas a pandemia de covid-19 fê-lo reconsiderar e ficar no pelotão mais um ano.

Veloso tinha o sonho de se despedir do pelotão com um triunfo na 82.ª edição da Volta a Portugal, que termina no domingo em Viseu, tendo, inclusive, trocado a W52-FC Porto pelo Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel para perseguir esse objetivo, mas uma queda na quarta etapa afastou-o da luta pela geral.

O ciclista de Vilagarcía de Arousa foi ainda vice-campeão da Volta em 2013, 2016 e 2020, sempre atrás de companheiros de equipa, e terceiro em 2019.