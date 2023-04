Consagração do GP O JOGO/Leilosoc é em Paredes, uma cidade de corredores

Paredes, cidade de Luís Mendonça, volta a acolher a última etapa do Grande Prémio O JOGO/Leilosoc e tendo o homem da casa como favorito; Num dos concelhos mais jovens do país e que "vive o desporto", o município aposta no ciclismo e em outras modalidades para "colocar Paredes no mapa do desporto nacional e internacional".

Paredes volta a receber o Grande Prémio O JOGO/Leilosoc e a ser anfitrião da derradeira etapa, a 25 de abril e em exclusivo, com partida e chegada no Parque José Guilherme (12h00 a 15h44). Para um concelho que "vive o desporto" e tem "uma paixão especial pelo ciclismo", tendo contribuído para isso grandes ciclistas, como Ribeiro da Silva e Cândido Barbosa, receber esta prova "tem um grande significado", diz Alexandre Almeida, presidente da Câmara Municipal.

"É uma prova de referência do ciclismo nacional. Assistir à passagem dos corredores pelas estradas do concelho é uma emoção única para a população", refere ainda Alexandre Almeida. A etapa, de 143,2 quilómetros, será mais acessível do que a do ano passado, mas o terreno sinuoso não garante um desfecho ao sprint.

Um dos favoritos a erguer os braços será um corredor da "casa", Luís Mendonça, que em 2022 se isolou na companhia do colega Rafael Reis, ganhando a etapa, enquanto o sadino manteve a amarela. "É um grande corredor, que faz a diferença em qualquer prova. Triunfar em casa tem sempre um sabor especial para qualquer ciclista. Certamente, irá lutar pela vitória na etapa de Paredes", afirma o edil sobre Mendonça.

Este ano, além de receber a prova da Global Media Group, o concelho vai ter novamente uma partida da Volta a Portugal, em agosto. "O ciclismo transmite espírito de sacrifício e de equipa, a resiliência, a disciplina, a determinação, e estes são valores de referência que associamos aos paredenses. Por isso, tencionamos continuar o desafio de acolher grandes provas de ciclismo. Temos ainda no nosso calendário a 3ª Clássica Ribeiro da Silva, o 2º Prémio Cândido Barbosa de escolas e cadetes, e prevemos também criar o Prémio Bernardo Sousa", revela.

"Colocar Paredes no mapa do desporto nacional e internacional" é o que o município tem vindo a fazer e, para isso, a aposta não é só no ciclismo. Paredes é já uma capital do hóquei em patins e o andebol tem crescido significativamente. "O andebol tem ganho maior dimensão nas associações e clubes locais, através do evento Paredes Handball Cup, que é já uma referência da modalidade em Portugal. Temos também patinagem artística, futebol, automobilismo, atletismo e polo aquático", conta Alexandre Almeida, afirmando que "Paredes vive o desporto nas diversas modalidades, dinamizando e promovendo eventos no nosso território e nos equipamentos municipais".

Projeto ensina mais novos a pedalar

Além de ter duas escolas de formação, uma delas de sub-23, o município criou o projeto "Biciclar 3.9", que pretende pôr os mais novos a andar de bicicleta e promover a mobilidade sustentável. "Paredes é dos concelhos do país com mais população jovem e a Câmara Municipal tem tido uma missão de formação, ensinando o maior número de crianças a ter equilíbrio para andar de bicicleta, e preparando-as também para a vertente desportiva e de competição", refere Alexandre Almeida.

Paredes tem equipas há 28 anos

Rádio Popular- Paredes-Boavista é a atual representante de um concelho por onde já passaram estrelas mundiais do ciclismo.

Ribeiro da Silva, vencedor da Volta a Portugal em 1955 e 1957, é a grande referência histórica do ciclismo em Paredes, mas o concelho tem outras ligações fortes à modalidade. Começando a apoiar equipas em 1995, e sendo atualmente um dos patrocinadores da Rádio Popular-Boavista, Paredes já acolheu grandes nomes mundiais. Logo no primeiro ano da então Paredes Móvel-W52 estavam Fernando Carvalho e Jesus Blanco Villar, no seguinte foi pela equipa da terra que Cândido Barbosa se profissionalizou e iniciou uma carreira de recordes na Volta, e a lista foi engrossando: por Paredes passaram Ezequiel Mosquera (segundo na Volta a Espanha de 2010 e atual organizador do Gran Camiño), David Blanco, recordista de triunfos na Volta a Portugal, André Cardoso, Eládio Jimenez e Paco Mancebo, este ainda no ativo, aos 47 anos!